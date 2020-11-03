СК РФ опубликовал видео обыска машины подозреваемого в убийстве «колбасного короля»

Сотрудники Следственного комитета России провели обыск в автомобиле задержанного по делу об убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Среди обнаруженных вещей – пистолет, наручники и неизвестные препараты.

Обыск в автомобиле снимали на камеру. На видеозаписи видно, что в авто злоумышленника находился пистолет, наручники, маска, некие препараты, диктофоны с кассетами, печати, паспорта и диплом.

Подозреваемый в убийстве Александр Мавриди по решению суда заключен под стражу. Ранее правоохранители обыскали квартиру задержанного и обнаружили в ней прикованного наручниками к кровати пенсионера.