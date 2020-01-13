Асад посмертно наградил Сулеймани орденом почета
Об этом рассказал премьер-министр САР Имад Хамис на встрече с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири.
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Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил иранского генерала Касема Сулеймани орденом почета. Об этом пишет агентство Tasnim, ссылаясь на заявление главы сирийского правительства Имада Хамиса.
«Награждение этим орденом говорит о глубоком уважении президента Сирии к генералу Сулеймани и его братьям в Исламской Республике Иран», - приводит агентство слова премьер-министра САР, которые он произнес на встрече с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири, состоявшейся в Тегеране.
В ночь на 3 января Вооруженные силы США провели в районе международного аэропорта Багдада спецоперацию, в ходе которой был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» армии Ирана генерал Касем Сулеймани.