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Асад посмертно наградил Сулеймани орденом почета

Роман Захаров
19:43 13.01.2020
Об этом рассказал премьер-министр САР Имад Хамис на встрече с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири.
Асад посмертно наградил Сулеймани орденом почета
© Фото: Ahmad Halabisaz, globallookpress

Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил иранского генерала Касема Сулеймани орденом почета. Об этом пишет агентство Tasnim, ссылаясь на заявление главы сирийского правительства Имада Хамиса.

«Награждение этим орденом говорит о глубоком уважении президента Сирии к генералу Сулеймани и его братьям в Исламской Республике Иран», - приводит агентство слова премьер-министра САР, которые он произнес на встрече с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири, состоявшейся в Тегеране.

В ночь на 3 января Вооруженные силы США провели в районе международного аэропорта Багдада спецоперацию, в ходе которой был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» армии Ирана генерал Касем Сулеймани.

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