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Марадона проходит лечение от депрессии после празднования 60-летия

Виктория Ивашечкина
19:20 03.11.2020
Окружение легенды футбола уверяет, что слухи о заражении знаменитости COVID-19 не соответствуют действительности.
Марадона проходит лечение от депрессии после празднования 60-летия
© Фото: Gabriel Sotelo, imago-images.de glloballookpress

Легендарный футболист Диего Марадона госпитализирован в Аргентине и будет проходить лечение от депрессии.

«Он целую неделю грустил, отказывался принимать пищу», - отметил представитель бывшего капитана сборной Аргентины.

Отмечается, что в больницу близ Буэнос-Айреса экс-футболиста отвезли по просьбе его врача. Он решил, что там будет проще оценить общее состояние здоровья Марадоны, передает Associated Press

Легенду футбола госпитализировали еще в понедельник, 2 ноября, спустя три дня после того, как он отметил свое 60-летие. В окружении бывшего игрока заверили, что предположения о том, что тот заразился коронавирусом, не соответствуют действительности. Отмечается, что Марадона был госпитализирован из-за эмоциональной нестабильности.

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