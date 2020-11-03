Марадона проходит лечение от депрессии после празднования 60-летия

Легендарный футболист Диего Марадона госпитализирован в Аргентине и будет проходить лечение от депрессии.

«Он целую неделю грустил, отказывался принимать пищу», - отметил представитель бывшего капитана сборной Аргентины.

Отмечается, что в больницу близ Буэнос-Айреса экс-футболиста отвезли по просьбе его врача. Он решил, что там будет проще оценить общее состояние здоровья Марадоны, передает Associated Press.

Легенду футбола госпитализировали еще в понедельник, 2 ноября, спустя три дня после того, как он отметил свое 60-летие. В окружении бывшего игрока заверили, что предположения о том, что тот заразился коронавирусом, не соответствуют действительности. Отмечается, что Марадона был госпитализирован из-за эмоциональной нестабильности.