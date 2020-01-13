Юрист исключила освобождение от ответственности медиков, умышленно выведших из легального оборота наркотические препараты

Поручение президента РФ Владимира Путина о внесении в российское законодательство поправок, согласно которым неумышленная утрата медработниками лекарств, содержащих наркотические вещества, не должна наказываться в уголовном порядке, совсем не означает, что от ответственности будут освобождены врачи, которые вывели из легального оборота такие препараты умышленно. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала юрист благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», активист Центрального штаба ОНФ Анастасия Жданова.

«Безусловно эта статья не означает, что медработники должны быть освобождены от уголовной ответственности в случае, когда они умышленно выводят в нелегальный оборот такие лекарства. В данном случае разбирательства должны вестись по статьям УК РФ», - объяснила эксперт.

Жданова при этом подчеркнула, что поручение не направлено на решение проблемы боязни применения наркотических и психотропных препаратов врачами и пациентами.

«Проблема боязни применения наркотических и психотропных препаратов, как врачами, так и пациентами, это другая проблема и вышедшее поручение президента не направлено на решение этой задачи. Оно скорее связано с преодолением другого препятствия... Такого препятствия, как наличие в действующем законодательстве мер ответственности за формальное нарушение правил оборота наркотических препаратов, которые применяют к медикам вне зависимости от наличия умысла на вывод в нелегальный оборот этих препаратов. Это одна из проблем, которая существует на пути доступности таких лекарств», - добавила юрист.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поручил правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности работников медицинских организаций, допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии ее комиссионной фиксации.