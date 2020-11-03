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Выборы как реалити-шоу: что происходит в США в день главного голосования

Россина Бодрова
19:20 03.11.2020
Явка на выборах может побить вековой рекорд, когда проголосовали 65% населения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Keiko Hiromi globallookpress

В США наступил «супервторник», как его называют американские политики. К избирательным участкам для голосования за кандидатуру следующего президента Штатов выстраиваются очереди.

Первыми проголосовали жители городка Дисквилль Нотч на границе с Канадой. С 60-ых сложилось, что его обитатели голосуют в полночь, гораздо раньше, чем их соседи. Первый избиратель на участке – победитель лотереи. Обработка бюллетеней тоже рекордная – несколько минут, ведь голосов всего – пять. Все за кандидата Джо Байдена.

Во многих городах подготовка ко дню выборов скорее напомнила подготовку к приближению тайфуна – каждое второе здание в центре Нью-Йорка заколотили фанерой. Белый дом спрятан за двухметровым забором. На нем красуются плакаты с призывами «Долой Трампа!» и «Жизни черных имеют значение». Страна в ожидании подсчета голосов и готовится к любому сценарию.

А сценарии предрекают разные. Задолго до выборов демократ Роза Брукс назвала «четыре способа, как избавиться от Дональда Трампа». Среди предложенных вариантов: импичмент, объявление президента недееспособным, игра на президентских амбициях Майка Пенса. И, наконец, четвертый, самый радикальный способ.

«Четвертая возможность - это та, которую до недавнего времени я бы назвала немыслимой в Соединенных Штатах Америки: военный переворот или, по крайней мере, отказ военного руководства подчиняться определенным приказам», – заявила Брукс.

То, что когда-то было немыслимым, сегодня реально. В Алабаме и Аризоне на страже порядка подразделение нацгвардии из 600 человек. В Массачусетсе – тысяча. В Орегоне еще сутки будет действовать чрезвычайное положение. А по дорогам Чикаго проехала бронетехника.

Популярность набирают так называемые лагеря выживания. Закрытый клуб, где есть все на случай кризиса: запасы продуктов и внушительный арсенал оружия. Пока Америка на грани нервного срыва, кандидаты в боевом расположении духа. С подписью «Еще четыре года» Трамп публикует приветственный ролик в своем Twitter-аккаунте.

В США «дня тишины» перед выборами нет. Танцующий Трамп в своей победе уверен и продолжает подбадривать публику.

«Это будут самые важные выборы в истории нашей страны. Они определят курс, в какую сторону пойдет страна. А если она пойдет другим путем, это будет ужасно. Так что выходите и голосуйте», – заявляет он.

В ответ Байден предлагает нынешнему хозяину Белого дома паковать вещи.

«Когда Америка проголосует, Америка будет услышана, и это послание будет громким и ясным: Дональду Трампу пора собрать чемоданы и отправиться домой», – парирует кандидат.

В центре всеобщего внимания те самые колеблющиеся штаты, в которых решающие голоса за коллегией выборщиков. Благодаря им Трамп и победил в 2016 году. Сегодня картина размыта. Аризона и Техас, которые поддерживали республиканцев, теперь переметнулись на сторону оппонентов. И наоборот: Мичиган традиционно поддерживал демократов, но вдруг сменил вектор.

«Я голосую за Дональда Трампа не из-за его личности, а из-за политики, которую он представляет… Мне лично не нравится Дональд Трамп, но мне нравится его политика, и это лучший путь вперед», – объясняет студент из Мичигана Даглас Вишард.

В противоположность сторонники Байдена отмечают разобщенность сегодняшнего американского общества.

«Страна страдает от гражданских волнений из-за того, насколько все разделены, и Джо Байден, как мне кажется, соберет всех вместе», – говорит сотрудник скорой помощи из Огайо Алекс Демьян.

Явка на выборах может побить вековой рекорд, когда проголосовали 65% населения. Сегодня досрочно отдали голоса почти 100 миллионов американцев. Битва Трампа против Байдена напоминает реалити-шоу. На митингах в поддержку нынешнего президента выступал голос улиц репер Lil Pimp. Свой концерт в Питсбурге певица Lady Gaga превратила в агитационную площадку.

«Голосуйте так, будто от этого зависит ваша жизнь, или голосуйте так, как будто от этого зависят жизни ваших детей. Потому что так оно и есть. Я говорю всем женщинам и всем мужчинам с дочерями, сестрами и матерями, у вас есть шанс проголосовать против Дональда Трампа. Выбирайте Джо. Он хороший человек», – призывает она.

Пока одни выбирают, другие направляются с избирательной площадки прямиком в бар пропустить по фирменному коктейлю в стиле выборов-2020. Здесь и «Трампкин» - тыквенный латте, и «Пина Камала», напиток в честь кандидата в вице-президенты Камалы Харрис.

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