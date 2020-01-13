Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о достигнутых договоренностях на переговорах по Ливии в Москве. Как сообщил глава российской дипломатии, представители конфликтующих сторон подписали итоговый документ, но маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время.

«С утра проходили интенсивные консультации с участием ливийских сторон при поддержке министров иностранных дел и обороны Турецкой Республики и Российской Федерации. Рассматривался документ, который позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня. О прекращении огня было объявлено в 0.00 в воскресенье, 12 января в ответ на призыв президентов РФ Владимира Путина и Турции Тайипа Эрдогана, который содержится в их совместном заявлении, принятом 8 января в Стамбуле. Этот проект итогового документа сегодняшней встречи рассматривался подробно, он явился предметом достаточно серьезных переговоров. И сегодня мы можем доложить, что определенный прогресс достигнут», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Сегодня в Москве состоялась встреча главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел России Сергея Лаврова с турецкими коллегами - Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром. Стороны обсудили вопрос урегулирования ситуации в Ливии, а также взаимодействие по Сирии и положение дел на Ближнем Востоке на фоне обострения обстановки вокруг Ирана.

Все эти темы затрагивали президенты обеих стран на прошлой неделе во время визита российского лидера Владимира Путина в Стамбул. Там же было дано поручение продолжить контакты по линии профильных министерств.

Позже к российским и турецким министрам присоединились лидеры ливийских сил, которые представляют обе стороны конфликта - премьер-министр Правительства национального согласия Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар.