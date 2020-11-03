В России ученые разработали методику поиска следов COVID-19 на упаковке

В Россельхознадзоре заявили о разработке методики выявления следов генов возбудителя коронавируса на продукции и упаковочных материалах.

«Разработана и утверждена методика для выявления следов двух генов коронавируса SARS-CoV-2 в образцах внешней среды», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что методика выявления следов генов вируса на продукции, упаковочных материалах, контейнерах разработана с целью необходимости гарантировать безопасность грузов, экспортируемых из России. В том числе - в Китай.

Также в рекомендациях рассчитано количество смывов, которое следует взять от общего объема партии проверяемой продукции. Помимо этого, методические рекомендации позволят определить возможность отбора сборных проб.