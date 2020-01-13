Врач рассказал о травмах Ренаты Литвиновой после ДТП

Хирург Теймур Кулиев рассказал о травмах актрисы Ренаты Литвиновой после ее попадания под машину. По его словам, звезда повредила плечо и бедро, а также получила рассечение на подбородке.

«Я оказал первую помощь. Это санация раны, ушил... Я надеюсь, что все будет хорошо», - сказал он в беседе со «Звездой».

Автомобиль сбил Литвинову на пешеходном переходе на Тверском бульваре 12 января. Девушка, которая находилась за рулем, сама вызвала сотрудников ГИБДД, сообщив, что пострадавшая с места происшествия скрылась. Литвинова подтвердила произошедшее и уточнила, что направлялась в салон после пробежки и была абсолютно трезва.