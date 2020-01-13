В Санкт-Петербурге прошла панихида по хирургу-онкологу Павленко

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла панихида по онкологу Андрею Павленко. Сегодня исполнилось девять дней с момента смерти петербургского хирурга, который стал известен благодаря своей борьбе с раком желудка. Медик на собственном примере учил других больных не опускать руки перед страшным диагнозом.



Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова узнал о раке желудка весной 2018 года. Коллегам Павленко удалось выявить недуг только на третьей стадии. После этого Павленко продолжил оперировать и консультировать своих пациентов, спасая жизни.



В своем видеоблоге он поддерживал таких же пациентов и призывал их не сдаваться. Проститься с врачом в Спасо-Преображенский собор пришли около 300 человек. Онколога похоронили на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге.