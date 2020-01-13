Дочь Константина Бромберга раскрыла подробности жизни режиссера в последнее время

Дочь режиссера известных советских фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константина Бромберга Евгения рассказала «Звезде» о том, как последнее время жил ее отец и чем он занимался.

«Активно не работал. Он уже был полностью на пенсии, занимался общественными делами в штате Мичиган, участвовал в организации, которую он сам помог создать и писал. Писал мемуары и стихи», - поделилась Евгения Бромберг.

Она также сообщила, что не так давно ушла из жизни ее мама Людмила Абрамовна, на которой режиссер был женат почти 60 лет.

«Меньше чем два месяца назад умерла моя мама Людмила Абрамовна. Они с папой были женаты почти 60 лет. Просто папа ушел за мамой», - сказала дочь Константина Бромберга.

Евгения Константиновна также сообщила, что в последнее время режиссер не посещал Россию, однако поддерживал связь с близкими людьми из РФ. Кроме того, она рассказала, что похороны Константина Бромберга уже состоялись.

Десятого января в Детройте (США) в возрасте 80 лет умер режиссер известных советских фильмов Константин Бромберг.

Он родился 17 октября 1939 года в Харькове. Широкую известность приобрел благодаря работе в художественном кинематографе. Дебютом Бромберга стала короткометражная картина «Длинный день Кольки Павлюкова». Позже появились драма «Был настоящим трубачом» и киноповесть «У меня есть лев».

Детский фильм «Приключения Электроника» вышел на экраны в 1980-м году, а спустя два года на Центральном телевидении впервые показали музыкально-комедийную киносказку «Чародеи».

В 1989 году Бромберг снял три сюжета для детского юмористического киножурнала «Ералаш». Бромберг является лауреатом Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1982 года.