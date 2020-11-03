Лавров: в России не допустят столкновений армян и азербайджанцев

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в России приняли превентивные меры, чтобы предотвратить столкновения между армянами и азербайджанцами на российской территории из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Министр также отметил, что главная задача РФ - «помочь Армении и Азербайджану выйти из горячей фазы и найти мирный способ обострившихся противоречий». По словам Лаврова, Россия работает в этом направлении на всех уровнях.

«Президент Путин практически в ежедневном режиме предпринимает посреднические усилия, направленные на урегулирование создавшейся ситуации», - подчеркнул министр в интервью «Коммерсанту».

Лавров отметил, что по инициативе Путина была достигнута договоренность о гуманитарном перемирии в конце первой декады октября. Также глава МИД РФ выразил надежду на то, что «в конечном итоге в Баку и Ереване возобладает конструктивный подход, боевые действия прекратятся и карабахский процесс вернется в политическое русло».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров оценил численность наемников из стран Ближнего Востока в Карабахе. По словам министра иностранных дел, российские власти обеспокоены данной проблемой.