Ведущий «Новой Звезды-2020» Оскар Кучера перечислил особенности конкурса

Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» имеет несколько важных особенностей. Это участие всех регионов в проекте, возможность исполнить свои песни и полное отсутствие такого понятия как «формат». Об этом в комментарии «Звезде» рассказал телеведущий шоу Оскар Кучера».

«Проект абсолютно уникален по своему формату. Во-первых, на этом шоу присутствуют все 85 регионов. Здесь конкретный человек борется за свой регион. Это повышает ответственность. Второе - это, конечно, возможность петь собственные песни, либо песни, написанные специально для артиста. Такого нет ни на одном шоу, ни на одном канале нашей страны - это абсолютно точно. И третье, это полное отсутствие музыкального формата. То есть ты можешь представлять любую музыку, которую ты делаешь. Если ты делаешь это хорошо, то ты имеешь возможность показать себя», - подчеркнул Кучера.

Сегодня в эфире телеканала «Звезда» был объявлен победитель Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» по результатам зрительского голосования. Им стал представитель Калмыкии Лиджи Горяев. Ранее в финале конкурса жюри выбрали своего фаворита - участницу из Краснодарского края Софию Легран. Оба победителя получили в качестве приза по 1 миллиону рублей.