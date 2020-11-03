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Лавров оценил численность наемников из стран Ближнего Востока в Карабахе

Анна Касаткина
17:05 03.11.2020
По словам министра иностранных дел, российские власти обеспокоены данной проблемой.
Лавров оценил численность наемников из стран Ближнего Востока в Карабахе
© Фото: Tofik Babayev, Xinhua, Globallookpress

Российские власти беспокоит привлечение в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях наемников с Ближнего Востока, численность которых уже приближается к двум тысячам. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к двум тысячам», – сказал он.

По словам Лаврова, эта тема, в частности, затрагивалась президентом России Владимиром Путиным в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 27 октября, а также при контактах с лидерами Армении и Азербайджана.

В интервью Лавров также подчеркнул, что основной задачей России в ситуации с конфликтом является помощь Армении и Азербайджану в поиске мирного способа разрешения противоречий.

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября, несмотря на неоднократные попытки установить перемирие. Ранее сложившуюся ситуацию с главами Армении и Азербайджана обсудил российский лидер Владимир Путин.

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