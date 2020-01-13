Варшава отказалась официально отмечать юбилей освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Власти Варшавы отказались официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Столицу Польши освободили от фашистов в результате Варшавско-Познанской наступательной операции в январе 1945 года.

«Много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве», - цитирует РИА Новости заявление представителя пресс-службы города.

В Москве в честь 75-летия освобождения Варшавы будет дан салют. В небо запустят около 3 тысяч праздничных фейерверков. Торжества запланированы на 17 января.

Всего в 2020 году состоятся шесть салютов - в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина.