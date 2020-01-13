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СМИ: Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Анна Касаткина
17:48 13.01.2020
Девушка находится в реанимации Боткинской больницы в стабильно тяжелом состоянии.
СМИ: Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
© Фото: k_ksusha, Instagram

Выпавшую из окна в Москве модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она остается в реанимации в тяжелом состоянии.

По информации паблика Mash,  у девушки ушибы обоих легких, травмы грудной клетки и позвоночника, несколько переломов. Модель находится под постоянным наблюдением врачей.

Девушку обнаружили лежащей под окнами жилого дома в столице 11 января. По предварительным данным, Пунтус выпала из квартиры на третьем этаже, принадлежащей внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову. Мать пострадавшей подозревает, что ее дочь могли намеренно вытолкнуть из окна.

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