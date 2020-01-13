Украинские спасатели показали кадры поисковых работ на месте авиакатастрофы в Иране

Украинские спасатели показали кадры поисковых работ на месте крушения Boeing 737-800 в Иране. Видео появилось на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По информации министерства, спасатели провели работы по исследованию обломков самолета, их очистили от грязи и сложили по рядам. Отдельно сортировался багаж и личные вещи пассажиров, найденные на месте крушения.

«Кроме того, экспертной группой с привлечением спасателей на открытой площадке проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов», - говорится в сообщении.

Трагедия произошла утром 8 января. Лайнер «Международных украинских авиалиний» упал под Тегераном, все находившиеся на борту люди - 167 пассажиров и девять членов экипажа - погибли. В настоящее время международные эксперты ведут расследование авиакатастрофы.