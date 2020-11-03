Минпромторг: водителей не обяжут проходить внеплановый техосмотр после изменений в машине
Отмечается, что это не предусмотрено проектом поправок в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
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В Минпромторге заявили, что автовладельцы не будут обязаны проходить внеплановый техосмотр после минимальных изменений в машине.
В ведомстве отметили, что это не предусмотрено проектом поправок в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», передает ТАСС.
«Проектом изменений не предусмотрено никаких изменений, касающихся необходимости внеплановых прохождений технического осмотра», - подчеркнули в Минпромторге.
Ранее российским автовладельцам напомнили об ответственности с 1 ноября за отсутствие техосмотра. Оформлять полис ОСАГО без предъявления диагностической карты было разрешено из-за действующих ограничений в период пандемии.