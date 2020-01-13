Названы главные претенденты на «Оскар» в 2020 году

Организаторы премии киноакадемии США «Оскар» объявили номинантов в разделе «лучший фильм». В список вошли картины «Форд против Феррари», «Ирландец», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды... в Голливуде» и «Паразиты».

В категории «лучший режиссер» на награду претендуют пять участников: Мартин Скорсезе за картину «Ирландец», Тодд Филлипс (фильм «Джокер»), снявший ленту «1917» Сэм Мендес, Квентин Тарантино («Однажды... в Голливуде») и Пон Джун-хо («Паразиты»).

В номинации «лучший актер» за победу поборются Хоакин Феникс («Джокер»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо ДиКаприо («Однажды... в Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Джонатан Прайс («Два папы»).

На премию «Оскар» в разделе «лучшая актриса» претендуют Синтия Эриво, снявшаяся в фильме «Гарриет», Скарлетт Йоханссон за роль в картине «Брачная история», Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон (Скандал») и Рене Зеллвегер («Джуди»).