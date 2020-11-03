В полиции Вены раскрыли подробности атаки боевиков

В больницах Вены находятся около 15 человек, пострадавших в результате перестрелки в районе синагоги. Об этом сообщают местные СМИ.

На фоне появления все новых неподтвержденных фактов, полиция Вены выступила с официальным заявлением, в котором раскрыла подробности случившегося на этот час.

«Первые выстрелы раздались около 20:00, нападавших было несколько, все они были вооружены винтовками и автоматами, огонь велся в шести различных локациях. В результате перестрелки один человек был убит, несколько получили ранения, включая сотрудника полиции. Один из террористов также был убит», - говорится на официальной странице полиции Вены в Facebook.

Позже поступила информация о том, что раненный полицейский умер в больнице от многочисленных ранений. Спецоперация в центре Вены продолжается. Сотрудники спецназа ведут розыск вооруженной группы преступников.

В МВД страны произошедшее признали терактом. Российское посольство заявило о тесном контакте с австрийскими властями. Пока сообщений о том, что среди пострадавших могли находиться граждане РФ, не поступало.