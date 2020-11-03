Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В полиции Вены раскрыли подробности атаки боевиков

Ян Брацкий
01:07 03.11.2020
В центре австрийской столицы проводится спецоперация по розыску вооруженной группы преступников.
В полиции Вены раскрыли подробности атаки боевиков
© Фото: ТРК Звезда

В больницах Вены находятся около 15 человек, пострадавших в результате перестрелки в районе синагоги. Об этом сообщают местные СМИ.

На фоне появления все новых неподтвержденных фактов, полиция Вены выступила с официальным заявлением, в котором раскрыла подробности случившегося на этот час.

«Первые выстрелы раздались около 20:00, нападавших было несколько, все они были вооружены винтовками и автоматами, огонь велся в шести различных локациях. В результате перестрелки один человек был убит, несколько получили ранения, включая сотрудника полиции. Один из террористов также был убит», - говорится на официальной странице полиции Вены в Facebook.

Позже поступила информация о том, что раненный полицейский умер в больнице от многочисленных ранений. Спецоперация в центре Вены продолжается. Сотрудники спецназа ведут розыск вооруженной группы преступников.

В МВД страны произошедшее признали терактом. Российское посольство заявило о тесном контакте с австрийскими властями. Пока сообщений о том, что среди пострадавших могли находиться граждане РФ, не поступало.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.