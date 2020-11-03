В Британии бизнесмен поставил рекордную сумму на победу Трампа на выборах

Британский бизнесмен и бывший банкир поставил пять миллионов долларов на победу действующего лидера США Дональда Трампа на выборах. Это может стать крупнейшей политической ставкой в мире.

Мужчина сделал ставку, воспользовавшись услугами частных букмекеров на острове Кюрасао в Карибском море. Ранее бизнесмен проконсультировался с экспертами. Таким образом, в случае победы Дональда Трампа на выборах британец может получить почти 15 миллионов долларов, пишет газета Sun.

Выборы президента в США проходят во вторник, 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Джо Байден одержали по одной победе на первых открывшихся избирательных участках в штате Нью-Гэмпшир. Байден набрал больше голосов в Диксвилл-Нотче, действующий американский лидер - в Миллсфилде.