Оригинальный формат и новые песни: член жюри «Новой Звезды» раскрыл секрет успеха проекта

Практически все музыкальные проекты представляют собой конкурсы исполнителей караоке. Но «Новая Звезда» выгодно отличается от них. Так считает член жюри Всероссийского вокального конкурса, генеральный директор Европейской медиагруппы Роман Емельянов.

Участники «Новой Звезды» исполняют свои песни или композиции, написанные для них авторами.

«Остальные конкурсы напоминают больше конкурсы исполнителей караоке, так как там поются чужие песни, в основном, на иностранном языке. Это умеют достаточно многие, это копирование, это каверы, но это, конечно, к артистической карьере имеет очень мало отношения. Настоящий артист раскрывается только с исполнением своего музыкального материала. И телеканал «Звезда» и конкурс «Новая Звезда» такую возможность дает», - объяснил Емельянов.

Почти все конкурсы, которые сейчас идут на телевизионных каналах, являются франшизой. Но «Новая Звезда» - это оригинальный формат.

«Надо помнить, что почти все вокальные конкурсы, которые идут сейчас на телевизионных каналах, это франшиза, купленная у англичан, голландцев. А «Новая Звезда» - продукт достаточно оригинальный, достаточно интересный. Ведь участникам дается возможность исполнять свои собственные музыкальные композиции. Также проводится конкурс среди авторов, когда авторы присылают свои песни, и эти песни остаются вокалистам-конкурсантам, что делает конкурс намного интереснее для меня лично, как для члена жюри и как для телезрителя.», - пояснил Емельянов.

Перед продюсерами проекта стоит очень сложная задача - за довольно сжатые сроки не только провести кастинг среди конкурсантов, но и найти музыкальный материал для участников проекта.

«С самыми большими сложностями в этом проекте сталкивается съемочная группа проекта. Потому что нужно найти в такие сжатые сроки не только музыкальный материал для такого количества артистов, записать его. Музыка - это такой штучный продукт, очень сложно делать его на конвейере. Сложно попасть на исполнителя, дать ему тот материал, который ему подойдет. И продюсерская группа с этим неплохо справляется», - резюмировал Емельянов.

Победителями проекта «Новая Звезда-2020» стали конкурсанты из Краснодарского края и республики Калмыкия. Софию Легран, представлявшую Кубань, выбрали члены жюри. А за Лиджи Горяева из Калмыкии проголосовали телезрители. Оба победителя получили в качестве приза по 1 миллиону рублей.