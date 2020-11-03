Синоптики рассказали, когда в Москву придет зимняя погода

Во второй половине ноября в Москве похолодает. Дневная температура опустится до минусовых отметок с 15-го числа, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Днем минус - это вторая половина ноября, где-то числа с 15-го вся среднесуточная температура будет ниже нуля», - сказал он.

В интервью РИА Новости Тишковец уточнил, что пока это приблизительный прогноз, более точный можно будет сделать в конце недели.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какой будет зима в России. Ожидается, что температура будет ниже, чем прошлом году.