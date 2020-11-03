Куранты Московского Кремля зазвучат по-новому в День народного единства

Куранты Московского Кремля, остановленные для реставрации звонницы, возобновят работу уже завтра, в День народного единства. С начала октября мастера убрали шесть старых и добавили 12 новых колоколов. Самый маленький из них весит 26 кг, в то время как вес самого большого составляет 850 кг.

Новые колокола были отлиты в Воронеже по старинной технологии. Для их изготовления мастера использовали сплав меди и олова. Колокола были покрыты патиной для большей схожести со своими предшественниками.

Теперь на Спасской башне установлено 23 колокола. Также специалисты улучшили систему управления и контроля боя. Сообщается, что из башни в полдень и полночь, а также в 6.00 и в 18.00 будет исполняться фрагмент гимна России, который вместо 20 секунд продлится почти полторы минуты.