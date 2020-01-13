Глава МЧС поздравил журналистов с профессиональным праздником

Глава МЧС России Евгений Зиничев поздравил журналистов, освещающих деятельность министерства с Днем российской печати. В ходе мероприятия министр вручил ведомственные награды наиболее отличившимся сотрудникам средств массовой информации.

За долгие годы работы министерства чрезвычайных ситуаций сформировалась настоящая команда профессиональных журналистов, отметил министр. Наряду со спасателями они работают в зоне ЧС, освещают профилактические мероприятия ведомства, а также участвуют в формировании культуры безопасности у населения, добавил Зиничев.

«Благодаря вашей деятельности, граждане нашей страны узнают о работе спасательных подразделений и пожарных расчетов, об их участии в спасательных операциях. Ваш труд дает возможность рядовым гражданам по-другому взглянуть на происшествия и быть готовыми к ЧС», - сказал глава МЧС России Зиничев, обращаясь к представителям прессы.

Министр особо подчеркнул, что совместный труд журналистов и сотрудников МЧС России дает хорошие результаты. Люди чаще задумываются о собственной безопасности. В свою очередь представители СМИ поблагодарили МЧС России за активное сотрудничество и предоставление оперативной и достоверной информации.