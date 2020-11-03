В Минздраве отметили рост потребления антибиотиков в России на фоне пандемии

В Минздраве заявили, что потребление антибиотиков в РФ выросло на фоне пандемии коронавируса. При этом директор Департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью ведомства Инна Куликова отметила, что при коронавирусной инфекции они бесполезны.

«Сейчас ситуация с антибиотиками очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции - это бесполезная история», - подчеркнула Куликова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По ее словам, в результате этого может увеличиться антибиотикорезистентность, передает РИА Новости.

Ранее микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов заявил, что антибиотики бесполезны при лечении коронавируса и для профилактики возможных бактериальных осложнений. По его словам, повышенный спрос на антибиотики наблюдается во многих аптеках страны, люди закупают их впрок и нередко принимают для профилактики.