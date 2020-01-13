В ФАС назвали сроки решения по транзиту нефти через Белоруссию

Российская и белорусская стороны примут окончательное решение по транзиту нефти из РФ через территорию Белоруссии в январе. Такое заявление сделал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин в беседе с РБК.

Он рассказал, что на переговорах между ФАС и белорусским Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) возникли разногласия. По его словам, с российской стороны в обсуждении также принимали участие представители Минэнерго и «Транснефти», а со стороны Белоруссии - «Белнефтехима» и «Гомельтранснефть Дружбы».

Москва и Минск провели совещание о транзите российской нефти через Белоруссию в понедельник, 13 января. По итогам переговоров стороны не смогли договориться о ценах на транзит.

Напомним, российско-белорусский контракт на поставку нефти истек 1 января текущего года.