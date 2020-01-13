Медведев отменил действие 1259 устаревших правительственных актов

По словам Медведева, в ближайшее время выйдет аналогичное постановление по почти 3600 актам СССР уровня кабинета министров. При реализации механизма, глава правительства призвал сохранить те правительственные акты, которые подразумевают выделение различных льгот.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.