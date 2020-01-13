Медведев отменил действие 1259 устаревших правительственных актов
По словам премьер-министра, в ближайшее время выйдет аналогичное постановление по почти 3600 актам СССР уровня кабинета министров.
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Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором глава правительства отменил 1259 устаревших актов в рамках механизма «регуляторной гильотины». О своем решении глава кабинета министров сообщил на совещании с вице-премьерами.
«Я подписал постановление правительства об отмене с 1 января 2020 года 1259 устаревших правительственных актов РСФСР», - заявил глава кабинета министров.
По словам Медведева, в ближайшее время выйдет аналогичное постановление по почти 3600 актам СССР уровня кабинета министров. При реализации механизма, глава правительства призвал сохранить те правительственные акты, которые подразумевают выделение различных льгот.