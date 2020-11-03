В Томске беспилотник доставил лекарства и вакцины

В Томской области беспилотник доставил медицинский груз в труднодоступные районы. Ему удалось преодолеть расстояние в 43 километра за 30 минут. Обычно такой путь наземный транспорт проходит минимум за полтора часа, включая паромную переправу. В рамках тестовых полетов специалисты подготовили контейнер массой в семь килограммов из особо прочного материала.

«Он обладает высоким уровнем ударопрочности и влагозащиты. В контейнере обеспечивается специальный температурный режим от +2°С до -20°С для перевозки вакцин, сывороток, термолабильных лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов», - сообщает администрация Томской области.

Во время полета данные о маршруте передавались в систему управления беспилотника в режиме онлайн. Благодаря этому удавалось отследить сохранность груза. Летательный аппарат совершил мягкую посадку в селе Чажемто, а затем оперативно вернулся обратно. В дальнейшем беспилотник сможет доставлять медикаменты для спасения человеческих жизней.