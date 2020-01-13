Крымский корпункт «Звезды» получил награды от Союза журналистов за вклад в развитие инфополя Севастополя

Крымский корпункт «Звезды» награжден Союзом журналистов за особый вклад в развитие информационного поля города Севастополя, а также активную общественную работу. Сегодня нашему собкору была вручена почетная грамота от председателя организации.

Ежегодная церемония вручения наград и дипломов проходила в день Российской печати. В Севастополе на награждении собрались корреспонденты российских телеканалов, информационных агентств, газет, порталов и радиостанций.

Заслуги «Звезды» особо отметили за оригинальное и неповторимое освещение деятельности Черноморского флота в СМИ. На счету у наших собственных корреспондентов имеется приличное количество морских походов, а на территории Крыма не осталось ни одного военного полигона, где бы не снимала наша телекамера.

Отдельно был подчеркнут эксклюзивный материал журналистов о пусках крылатых ракет в ходе недавних совместных учений Черноморского и Северного флотов, за которыми наблюдал президент РФ Владимир Путин.