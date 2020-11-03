Полиция задержала четырех террористов в центре Вены

Полиция Вены задержала четырех вооруженных террористов на центральной площади Грабен. Об этом сообщает телеканал ОЕ24.

Кадры задержания боевиков журналисты транслировали в прямом эфире. Судя по видео, все террористы были одеты в одинаковые белые брюки и стояли с поднятыми вверх руками.

Площадь Грабен расположена недалеко от синагоги, со стрельбы у которой началась серия преступных акций по всему городу.