МАК завершил расшифровку самописцев разбившегося под Алма-Атой самолета

Межгосударственный авиационный комитет завершил расшифровку черных ящиков разбившегося под Алма-Атой самолета Fokker-100. Об этом говорится в сообщении МАК.

«В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического)... Предварительный анализ данной информации позволил восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию причин авиационного происшествия», - информирует МАК.

В комитете уточнили, что в расследовании принимают участие уполномоченный представитель и советники государства-разработчика и изготовителя воздушного судна (Нидерланды). Запись параметрического самописца лайнера МАК уже передал Нидерландам.

Двадцать седьмого декабря прошлого года лайнер авиаперевозчика Bek Air, следовавший рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту самолета находились 98 человек, включая пять членов экипажа. В результате происшествия 12 человек погибли, 69 пострадали, из них девять детей. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане были приостановлены после случившегося.