СМИ: на АЭС в Японии произошел сбой
По информации местного агентства Kyodo, выброса радиации не произошло.
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На атомной электростанции «Иката», которая располагается на японском острове Сикоку, произошла внештатная ситуация во время подготовки к плановому извлечению отработавших топливных стержней.
Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на оператора АЭС, компанию Shikoku Electric Power Company, специалисты не смогли в штатном режиме поднять верхнюю часть устройства, которое фиксирует топливные сборки в реакторе. Из-за этого была случайно поднята одна из 48 регулирующих кассет.
Работы сразу же были приостановлены, утечки радиации и влияния на окружающую среду не произошло.
Kyodo отмечает, что «Иката» - это первая АЭС в Японии, на которой используется смешанное ураново-плутониевое топливо. Специалисты извлекали его впервые.