СМИ: на АЭС в Японии произошел сбой

На атомной электростанции «Иката», которая располагается на японском острове Сикоку, произошла внештатная ситуация во время подготовки к плановому извлечению отработавших топливных стержней.

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на оператора АЭС, компанию Shikoku Electric Power Company, специалисты не смогли в штатном режиме поднять верхнюю часть устройства, которое фиксирует топливные сборки в реакторе. Из-за этого была случайно поднята одна из 48 регулирующих кассет.

Работы сразу же были приостановлены, утечки радиации и влияния на окружающую среду не произошло.

Kyodo отмечает, что «Иката» - это первая АЭС в Японии, на которой используется смешанное ураново-плутониевое топливо. Специалисты извлекали его впервые.