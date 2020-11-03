СМИ: число жертв теракте в Вене возросло до пяти

Австрийские СМИ сообщают, что число жертв стрельбы в Вене, устроенной в понедельник вечером, 2 ноября, увеличилось до пяти. Об этом говорится в газете Heute.

По ее данным, в результате полученных ранений умер 21-летний мужчина. Уточняется, что четыре пули, выпущенные убийцей, попали молодому человеку в грудь.

Напомним, стрельба в центре столицы Австрии произошла в понедельник, 2 ноября, вечером. В результате 15 человек получили ранения, среди них один полицейский. Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом. В МВД заявили об усилении мер безопасности по всей стране. Ранее сообщалось о гибели трех человек в результате теракта.