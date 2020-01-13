В больнице рассказали о состоянии выпавшей из окна Ксении Пунтус

Выпавшая из окна фотомодель Ксения Пунтус по-прежнему находится в реанимации. Об этом сообщили в Боткинской больнице.

Посещать девушку разрешается одному человеку в день, добавили там.

«К ней допускают одного посетителя в день, только из числа родственников», - сказали РИА Новостям в контакт-центре медучреждения.

Пунтус с переломами ног и ребер обнаружили лежащей под окнами дома в Москве, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков. По предварительным данным, она выпала из его квартиры на третьем этаже. Сам Баков заявил, что ничего не знает о произошедшем. В данный момент квартира опечатана. Мать пострадавшей 21-летней девушки считает, что ее могли специально толкнуть с высоты.