Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию
Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию.
© Фото: ТРК "Звезда"
Владимир Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию.
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Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию
Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию.
© Фото: ТРК "Звезда"
Владимир Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию.
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