«Нет электричества и воды»: очевидец рассказала об обстановке на Филиппинах после извержения вулкана

Вулкан Тааль проснулся на Филиппинах и выбросил столб пепла высотой в километр. Подземные толчки сотрясают окрестности со вчерашнего дня, в зону эвакуации попали 200 тысяч человек.

«Вчера была объявлена эвакуация трех деревень, которые находятся непосредственно на этом острове. В радиусе 14 километров людей срочно вывезли. По информации местных СМИ обошлось без жертв. Все вокруг усыпано пеплом, его можно увидеть на зданиях, на траве, на автомобилях. Местные жители сейчас все убирают. Сегодня была организована работа мобильной станции зарядки гаджетов для эвакуированных и раздача бесплатной еды. Нет электричества и водоснабжения в некоторых местах», - рассказала «Звезде» местная жительница и очевидец извержения вулкана Татьяна Лескова.

Активность вулкана, который расположен на острове Лусон, значительно усилилась в новом году, отмечают местные эксперты. В своих прогнозах специалисты-вулканологи разделились. Одни прогнозируют извержение лавы в течение ближайших часов, другие говорят о том, что пик активности вулкана Тааль позади.

«По словам местных жителей, прошлой ночью произошло землетрясение силой в 3,5 балла. Тогда же был зафиксирован первый выброс лавы. Сейчас местные эксперты успокаивают население, заверяя, что вулкан угасает, но небольшие толчки от этого землетрясения ощущались даже в Маниле. Вчера прошла рассылка сообщений на телефоны местных жителей, в которых нас предупредили о выбросе лавы и пепла. Жителей попросили не пользоваться кондиционерами. Сегодня отменены занятия в школах, приостановлено все движение», - добавила Татьяна Лескова.

Вулкан Тааль находится примерно в 100 километрах от Манилы и является одним из самых активных в стране. В настоящий момент приостановлена работа международного аэропорта имени Нино Акиноу, отменены около 170 рейсов. Людям, которые не попали в зону эвакуации рекомендовано оставаться дома, в специальных очках и ватно-марлевых повязках.