В ФАС прокомментировали информацию о повышении тарифов сотовыми операторами

Жалоб на повышение стоимости тарифов сотовой связи в ФАС не поступало. Такое заявление сделал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, комментируя информацию о росте цен на услуги мобильных операторов.

«Жалоб в ФАС России на повышение тарифов не поступало. Согласно предварительной информации обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен», - приводит ТАСС слова Голомзина.

Ранее сообщалось, что с 13 января сотовый оператор «Мегафон» повысит стоимость архивных тарифов, а «Билайн» сделает то же самое с 16 января.

Как рассказали в «Мегафоне», компания пошла на такой шаг в связи с ростом потребления услуг абонентами. Оператор при этом уточнил, что нововведения затронут лишь небольшой процент клиентов.

В «Билайне», в свою очередь, сообщили, что данная мера была вынужденной из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.

Аналитик Сергей Вильянов в беседе со «Звездой» рассказал, что увеличение стоимости архивных тарифов - общая тенденция для всего мобильного рынка. По мнению эксперта, одни операторы делают это публично, другие пытаются завуалировать рост цен. В конечном счете, мотивы у всех операторов одни - снижение издержек и привлечение абонентов на новые, актуальные тарифы.

В компании «ВымпелКом», комментируя новость, заявили, что от индексации архивных тарифов выиграют сами абоненты, так как на вырученные средства удастся модернизировать оборудование, которое должно соответствовать растущим потребностям клиентов.