Военный госпиталь в Новосибирске получил новейшую медицинскую технику

Врачи Военного госпиталя №425 Министерства обороны России получили современное оборудование. Среди новейшей медицинской техники – компьютерный томограф, который позволяет исследовать все органы и системы организма.

В распоряжении персонала теперь новое оборудование для стоматологии, операций на коленном и плечевом суставах, аппарат для искусственной вентиляции легких и рентгеновский томограф «Сакура» российского производства. Он позволяет исследовать все органы и системы человека, в том числе с внутривенным контрастированием, а также травматические повреждения.

В прошлом году новосибирский госпиталь отметил свой столетний юбилей. За время его существования военные медики не раз спасали город от острых инфекций, а в годы Великой Отечественной войны оказывали помощь на фронтах.