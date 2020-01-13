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Военный госпиталь в Новосибирске получил новейшую медицинскую технику

Анна Касаткина
15:06 13.01.2020
В прошлом году госпиталь отметил свой столетний юбилей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Врачи Военного госпиталя №425 Министерства обороны России получили современное оборудование. Среди новейшей медицинской техники – компьютерный томограф, который позволяет исследовать все органы и системы организма.

В распоряжении персонала теперь новое оборудование для стоматологии, операций на коленном и плечевом суставах, аппарат для искусственной вентиляции легких и рентгеновский томограф «Сакура» российского производства. Он позволяет исследовать все органы и системы человека, в том числе с внутривенным контрастированием, а также травматические повреждения.

В прошлом году новосибирский госпиталь отметил свой столетний юбилей. За время его существования военные медики не раз спасали город от острых инфекций, а в годы Великой Отечественной войны оказывали помощь на фронтах.

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