Путин поручил Минздраву представить предложения по паллиативной помощи

До первого апреля 2020 года Минздраву необходимо представить предложения по развитию системы оказания паллиативной помощи. Об этом говорится в перечне поручений, который утвердил Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности в городе Светлогорске Калининградской области, которая состоялась в октябре прошлого года.

В документе уточняется, что необходимо усовершенствовать механизмы взаимодействия медицинских организаций с родственниками и другими членами семей или законными представителями. А также организовать взаимодействие главных внештатных специалистов по паллиативной помощи Минздрава с представителями субъектов РФ.

Поручение должно быть исполнено в срок до 1 апреля 2020 года. Ответственная за исполнение министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Весной 2019 года Владимир Путин подписал закон о паллиативной помощи в Российской Федерации, в котором разъясняется само понятие «паллиативная помощь». Сообщается, что это комплекс мероприятий медицинского либо психологического характера, а также уход, осуществляемый в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.