Россия выразила соболезнования Австрии в связи с терактом в Вене

Россия соболезнует Австрии в связи с терактом в Вене. С таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Посольство России в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта. Соболезнуем Австрии», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла сегодня вечером, около 20:00 в центре Вены. Неизвестные преступники, вооруженные автоматическим оружием, открыли стрельбу по полицейским у здания синагоги. Один из нападавших подорвал себя взрывчаткой.

Одновременно с этим, стрельба раздалась еще в пяти районах австрийской столицы. Силы правопорядка перекрыли город и начали спецоперацию по задержанию причастных к вооруженной атаке. Четырех предполагаемых террористов удалось обезоружить на центральной площади.