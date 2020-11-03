СМИ: в Париже задержан неизвестный с мачете

В Париже полиция задержала мужчину, вооруженного мачете. Об этом сообщило интернет-издание Actu Paris.

По предварительным данным, мужчина был задержан в отеле, расположенном в 11-м округе Парижа. Полицейские прибыли к гостинице после того, как пассажиры метро сообщили в полицию, что видели человека, вооруженного мачете, на станции «Пер-Лашез».

Ранее сообщалось, что 30 октября полицейские задержали мужчину с ножом, который готовил нападение на церковь под Парижем.

Местные СМИ сообщали, что злоумышленник хотел повторить нападение, произошедшее ранее в Ницце. Сотрудники полиции задержали его в коммуне Сартрувиль. Также был обследован автомобиль мужчины.