СМИ: в Париже задержан неизвестный с мачете
По информации издания, ранее очевидцы сообщили в полицию, что видели вооруженного человека у одной из станций метро.
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В Париже полиция задержала мужчину, вооруженного мачете. Об этом сообщило интернет-издание Actu Paris.
По предварительным данным, мужчина был задержан в отеле, расположенном в 11-м округе Парижа. Полицейские прибыли к гостинице после того, как пассажиры метро сообщили в полицию, что видели человека, вооруженного мачете, на станции «Пер-Лашез».
Ранее сообщалось, что 30 октября полицейские задержали мужчину с ножом, который готовил нападение на церковь под Парижем.
Местные СМИ сообщали, что злоумышленник хотел повторить нападение, произошедшее ранее в Ницце. Сотрудники полиции задержали его в коммуне Сартрувиль. Также был обследован автомобиль мужчины.