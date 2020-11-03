Пенсионер рассказал, как оказался дома у подозреваемого в убийстве «колбасного короля»

Следователи допросили пенсионера, найденного дома у предполагаемого убийцы «колбасного короля» Владимира Маргулова. Видео с фрагментом допроса опубликовано в Telegram-канале «Следком».

Пожилой мужчина поясняет, что туда, где он находился, его привезли «с квартиры» и что он оказался там «первый раз в жизни».

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве в Истре владельца «Мясной империи». При обыске в его квартире обнаружили прикованного наручниками к кровати пенсионера и человека, который за ним присматривал. У следствия есть основания полагать, что задержанный занимался аферами с недвижимостью одиноких пожилых людей в Москве.