В Москве скончался один из создателей мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк

Умер один из создателей мультфильма «Волшебник Изумрудного города» и серии приключений о Незнайке художник-конструктор кукол Владимир Шафранюк. Об этом сообщили в пресс-службе студии «Союзмультфильм».

Художник скончался в возрасте 85 лет. Шафранюк учился в Московском инженерно-физическом институте. Сотрудничал с «Союзмультфильмом», творческим объединением «Экран» и другими студиями. Он принимал участие в создании таких мультфильмов, как «Двенадцатая ночь», «Добрыня Никитич», «Приключения Незнайки и его друзей», «Дядюшка Ау в городе», «Ушастик и его друзья», «Чертенок №13» и др.

Владимир Шафранюк написал ряд статей об особенностях скульптуры кукол и технике театра кукол, сообщает ТАСС.