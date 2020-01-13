Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за неумышленную утрату лекарств

Сотрудники медицинских организаций, непреднамеренно утратившие наркотические или психотропные лекарственные препараты, не должны наказываться в уголовном порядке. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина было опубликовано на сайте Кремля по итогам встречи с общественностью в Калининградской области в конце октября прошлого года.

Уточняется, что изменения касаются случаев, когда утрата препаратов «не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты».

«Правительству Российской Федерации обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности работников медицинских организаций, допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты», - говорится в сообщении.

Путин ожидает доклад по данному вопросу до 15 апреля 2020 год.