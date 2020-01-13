Представитель участника группы «Корни» опровергла информацию о его госпитализации

Появившаяся в СМИ информация о том, что участник группы «Корни» Алексей Кобанов был госпитализирован в одну из столичных клиник, не соответствует действительности. Об этом «Звезде» сообщила представитель артиста Мария.

«Это все неправда. Если бы это было так, я бы знала. Мы с ним общались, все нормально. Какие-то враки», - сказала она.

Ранее СМИ сообщали о том, что певец якобы обратился в медучреждение из-за проблем с гортанью, в связи с чем медики предложили Кабанову пройти полное обследование.