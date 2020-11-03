Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Губернатор Подмосковья заявил, что у него появились антитела к COVID-19

Анна Назайкина
14:22 03.11.2020
За минувшие сутки в Московской области было выявлено 567 новых случаев коронавируса.
Губернатор Подмосковья заявил, что у него появились антитела к COVID-19
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как перенес прививку от коронавируса. После первой вакцины антитела не образовались, а после второй выработался иммунитет.

«Вчера замерил антитела. После первой прививки не было на 20-й день, но после второй прививки — буквально через три дня. Только после первой прививки у меня была температура была, а теперь ничего. Наверное, только сутки чувствовал последствия — голова была тяжелой», — передает слова Воробьева «360».

Кроме того, губернатор заявил что первыми вакцину получат те, кто работает с людьми. Среди них - врачи, полицейские, сотрудники МФЦ.

За минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 567 новых случаев инфицирования коронавирусом. 415 человек справились с болезнью, 13 скончались. Всего выявлено 88 489 случаев COVID-19.
 
 
 
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:50 В стране и мире
Видео
Россиянин погиб в Турции при крушении катера
12:03 В стране и мире
Глава Минюста сообщил о минимальном размере штрафа в новом КоАП
11:27 В стране и мире
Видео
В Турции ребенка спасли из-под завалов спустя 91 час после землетрясения
10:43 В стране и мире
Видео
СК: предполагаемый убийца «колбасного короля» удерживал пенсионера
10:25 В стране и мире
В Госдуме допустили возможным обсуждение перехода на сокращенную рабочую неделю после пандемии
Популярное
Популярное
Ученые создали антитело для борьбы с ожирением
Эксперт рассказал, что делать водителю при просроченных правах
Астроном оценил шансы на выживание при попадании в черную дыру
Уфолог обнаружил на снимках NASA «место крушения НЛО» на Марсе
Видео
Схватка оленя с экскаватором попала на видео
«Машины апокалипсиса»: западные СМИ сравнили «самолеты Судного дня» России и США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.