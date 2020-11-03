Губернатор Подмосковья заявил, что у него появились антитела к COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как перенес прививку от коронавируса. После первой вакцины антитела не образовались, а после второй выработался иммунитет.

«Вчера замерил антитела. После первой прививки не было на 20-й день, но после второй прививки — буквально через три дня. Только после первой прививки у меня была температура была, а теперь ничего. Наверное, только сутки чувствовал последствия — голова была тяжелой», — передает слова Воробьева «360».

Кроме того, губернатор заявил что первыми вакцину получат те, кто работает с людьми. Среди них - врачи, полицейские, сотрудники МФЦ.

За минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 567 новых случаев инфицирования коронавирусом. 415 человек справились с болезнью, 13 скончались. Всего выявлено 88 489 случаев COVID-19.







