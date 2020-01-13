Медведев выделил 22 миллиона рублей на закупку незарегистрированных в РФ детских лекарств

Глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда правительства 22 миллиона рублей, которые пойдут на закупку иностранных лекарственных препаратов, в том числе «Фризиума», для больных детей.

«Лекарства нужны для лечения детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Речь идет о восьми незарегистрированных в нашей стране лекарственных формах ряда специальных препаратов, таких как "Фризиум", "Клобазам" и некоторые другие», - заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Ранее в Минздраве Российской Федерации назвали сроки регистрации «Фризиума», производитель которого подал соответствующее заявление на регистрацию лекарственного препарата в России. Его экспертиза, если не появятся дополнительные вопросы к производителю, может закончиться к марту этого года, отметили в ведомстве.