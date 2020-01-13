Настоящий триумф и народное признание: как зрители «Новой Звезды-2020» выбрали своего победителя

Победителем Всероссийского конкурса «Новая Звезда-2020» по результатам зрительского голосования стал представитель Калмыкии Лиджи Горяев.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Он начал петь в четыре года. Окончил Калмыцкий ГУ, Институт Калмыцкой Филологии и Востоковедения, а также также вокальное отделение элистинского Училища Искусств.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В отборочном туре 32-летний участник проекта исполнил калмыцкую народную песню про маму, использовав технику горлового пения. А в полуфинале конкурса он спел лирическую композицию под названием «Разбежаться и упасть».

В интервью «Звезде» Лиджи рассказал, как полностью изменил аранжировку песни за день до съемок.

«Изначально я должен был петь песню «Разбежаться и упасть» под другую аранжировку, но я не смог ее прочувствовать. За день до съемок я решил показать другую версию, которая очаровала музыкальных продюсеров, звукорежиссеров», - рассказал победитель конкурса.

Свою победу Лиджи посвятил матери, которая всегда мечтала видеть сына на большой сцене.

«Эту награду я посвящаю своей маме, которой уже нет. В отборочном туре я пел песню о матери, она всегда мечтала, чтобы я выступил на большой сцене», - рассказал он.

Как признался Лиджи, решение участвовать в конкурсе «Новая Звезда» далось ему непросто.

«Сложнее всего было выйти на сцену. Для меня это первый в жизни масштабный телевизионный проект. Я долго думал, ехать или не ехать», - пояснил победитель конкурса.

Лиджи отметил, что победа в конкурсе «Новая Звезда-2020» - это не только его личное достижение, но и достижение всей республики. Он поблагодарил своих земляков за поддержку, а также всех зрителей, которые смотрели проект и голосовали за него.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В ближайшее время Лиджи планирует вернуться к выступлениям в составе Государственного Хора Республики Калмыкии имени Анатолия Цебекова, где является солистом. Весной коллектив отправится на гастроли по российским городам, а также выступит на Дне культуры Калмыкии в Москве.

«Также планирую выступить с сольными концертами в Элисте и Москве», - добавил конкурсант.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

«Новая Звезда-2020» - единственный в России проект, где определяются сразу два победителя. Одного выбирают судьи, другого - телезрители при помощи масштабного sms-голосования. Ранее члены жюри присудили победу представительнице Краснодарского края Софии Легран. Оба победителя получили в качестве приза по 1 миллиону рублей.

Еще одной особенностью конкурса является то, что в полуфинале участники исполняют совершенно новые песни, написанные либо самими конкурсантами, либо известными композиторами, и даже зрителями телеканала «Звезда».

Члены жюри конкурса - пять человек. В составе могут быть специально приглашенные на один выпуск эксперты. В этом году участников конкурса оценивали председатель жюри - народный артист России Максим Дунаевский, заслуженная артистка России Зара, певица Юлия Савичева, глава «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов. В качестве приглашенного эксперта также выступал телеведущий Юрий Николаев.