Президент Ирана одобрил внесение Пентагона в список террористических организаций

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса, который признал Пентагон террористической организацией. Об этом сообщило в понедельник агентство Tasnim.

Одобренный высшими властями Ирана законопроект представляет собой поправку к уже принятому в стране в апреле прошлого года закону, в рамках которого запрещенной организацией было признано Центральное командование ВС США. Теперь в число террористов включаются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации.

Обострение взаимоотношений Тегерана и Вашингтона произошло после убийства генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Ответственность за убийство высокопоставленного военного взял на себя Пентагон, объяснив свои действия самозащитой. В ответ Иран нанес несколько ракетных ударов по американским военным объектам в регионе.