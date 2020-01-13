«Пестрый зоопарк»: почему операторы начали повышение стоимости тарифов

Повышение стоимости архивных тарифных планов – вынужденная мера со стороны операторов сотовой связи. Так, «Мегафон» изменит тарификацию с 13 января, «Билайн» осуществит то же самое с 16 января.

Новость не стала громом среди ясного неба, так как россиян предупреждали о росте цен на сотовую связь в наступившем году. Сами операторы в разговоре со «Звездой» не стали скрывать мотивов индексации неактуальных, но все еще действующих и популярных тарифов.

«Мы действительно пересмотрели условия ряда архивных тарифов с учетом роста потребления услуг абонентами. Изменения коснулись небольшого числа абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам. При этом абонент до вступления изменений в силу может, как бесплатно подключить дополнительную опцию на свой выбор (например, включить в пакет больше минут, sms или интернета), так и изменить тариф на актуальный, который больше соответствует его потребностям», - рассказали «Звезде» в компании Мегафон.

В компании Tele2 сетуют на увеличение собственных расходов на поддержку неактуальных тарифов. Там обращают внимание на то, что вся информация об увеличении платы и условиях предоставления услуг будет подробно изложена в новых договорах, которые придется заключить абонентам.

«На данный момент это произошло из-за общей инфляции в стране, новых затрат, которые понесли представители отрасли. Лучшее качество связи требует капитальных инвестиций в развитие сети, в связи с чем и произошла корректировка цены. Все нововведения указаны в пунктах договора на оказание услуг предоставления услуг сотовой связи», - сообщила дежурный оператор справочной службы Tele2.

От индексации архивных тарифов выиграют сами абоненты, считают в компании «ВымпелКом». Там уверены - на вырученные средства удастся модернизировать оборудование, которое должно соответствовать растущим потребностям клиентов. К тому же, подчеркнули в компании, вариативность тарифной сетки стала следствием законодательных изменений.

«В соответствии с рыночной ситуацией, на изменение которой повлиял целый ряд факторов, среди которых затраты на исполнение требований по хранению данных, планируемые расходы на реализацию Закона об устойчивом функционировании российского сегмента сети "Интернет" и т.д., мы вынуждены пересмотреть условия ряда архивных тарифных планов в 2020 году», - сообщила руководитель пресс-службы ПАО «ВымпелКом» Анна Айбашева.

Увеличение стоимости архивных тарифов - общая тенденция для всего мобильного рынка, считает аналитик Сергей Вильянов. По мнению эксперта, одни операторы делают это публично, другие пытаются завуалировать рост цен. В конечном счете, мотивы у всех операторов одни - снижение издержек и привлечение абонентов на новые, актуальные тарифы.

Старые тарифы, в массе своей, были рассчитаны на большее количество минут и текстовых сообщений. Сейчас резервировать мощности под такие объемы не нужно, а значит можно сократить расходы, считает Вильянов.

«Значительное количество людей по-прежнему пользуются старыми тарифами, они им по ряду причин нравятся. Оператору поддерживать весь этот пестрый зоопарк не выгодно, это требует затрат. Под них надо резервировать оборудование и планировать расходы. Люди не выговаривают тысячи минут, которые были актуальны для старых тарифов. Поддерживать тарифы по старым расценкам не выгодно и не актуально, а скорее убыточно. Они таким образом поощряют людей посмотреть на новые тарифные планы», - считает аналитик Вильянов.

В среднем, наценка на архивные тарифы составит от 10 до 15 процентов, считает аналитик. Некоторые эксперты прогнозируют более существенное увеличение цен.